Жители Новороссийска перевели свыше 35 тысяч рублей мошеннику из Саратова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уроженец Саратова нашел легкий способ заработка в Новороссийске. Он обманывал местных жителей. 34-летний мужчина обменивал деньги у прохожих. Он получал наличные и обещал вернуть сумму банковским переводом.

На телефоне мужчины стояло приложение, которое подделывало чеки. Мошенник заявлял, что ошибся цифрой и случайно отправил крупную сумму денег. Разницу уроженец Саратова просил вернуть на телефон.

- Его жертвами стали минимум четыре человека. Они лишились около 37 тысяч рублей, – сообщили «КП» – Кубань» в пресс-службе УМВД РФ по Новороссийску.

Также полицейские выяснили, что мужчина причастен к кражам денег. Он обносил водителей такси. В первом случае мошенник украл у женщины 11 тысяч рублей. Он взял из бардачка кошелек и вытащил деньги.

Во втором случае мужчина оплатил поездку за счет таксиста. Сумму ущерба составила около пяти тысяч рублей.

Отмечается, что полицейские Новороссийска при содействии коллег из УМВД России по Краснодару задержали мошенника в краевой столице. Ему грозит до шести лет лишения свободы.