Фото: instagram.com/anapskoechernomore

Мощный ливень подтопил дороги и дачи в Анапе. Он обрушился на курорт в воскресенье, 2 января.

Основной удар стихии пришелся на станицу Анапскую. Там подтопило улицы Советская и Набережная. Об этом заявили местные жители в соцсетях.

- В результате продолжительных обильных осадков произошло большое переувлажнение почвы. В низинных участках ряда населенных пунктов скопилась вода, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе мэрии курорта.

Основной удар приняли себя дворы без стоков на улицах Советской, Лермонтова, Зеленой, Станичной в Анапской. На место выдвинулись сотрудники оперативных служб курорта. Они организовали чистку русла реки Безымянной.

- Службы спасения производят откачку воды, в этой работе задействовано около 10 единиц техники и 10 человек, – добавили в мэрии.

Отмечается, что возведение и чистка водоотводных каналов позволила избежать подтоплений на Пионерском проспекте и Витязево. Именно эти зоны стали наиболее уязвимыми прошлым летом, во время ливней.

- В новый генплан Анапы заложено строительство сетей ливневой канализации, протяженностью более 1000 км, а также водоотводных каналов в сельских округах, – заключили в мэрии курорта.

По прогнозам синоптиков, дожди в Анапе не прекратятся до конца суток.