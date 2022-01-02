Свыше 10 млрд рублей получили семьи с детьми в Краснодарском крае в 2021 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 10 млрд рублей получили семьи с детьми в Краснодарском крае в 2021 году. Это были выплаты по национальному проекту «Демография», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Отмечается, что ежемесячное пособие приходило 97,8 тысячам семей. Еще 5 500 человек использовали краевой маткапитал.

- Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в минувшем году получали 63,8 тысяч семей, – добавили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что это пособие положено семьям, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. Они ежемесячно получали по 11 114 рублей.

Еще 33,9 тысяч семей получали выплату при рождения третьего ребенка и последующих детей.