Крупный склад горел ночью в Сочи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный склад горел ночью в Сочи. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи 2 января.

- Спустя несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожар случился на складе. В 02:35 он был ликвидирован.

На месте работали 16 человек и 4 единицы техники.