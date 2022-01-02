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Происшествия2 января 2022 13:17

Крупный склад горел ночью в Сочи

Площадь пожара составила 350 квадратных метров
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Крупный склад горел ночью в Сочи

Крупный склад горел ночью в Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупный склад горел ночью в Сочи. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило около двух часов ночи 2 января.

- Спустя несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожар случился на складе. В 02:35 он был ликвидирован.

На месте работали 16 человек и 4 единицы техники.