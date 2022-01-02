Фото: krd.ru

109 новых видеокамер появились в Краснодаре в 2021 году. Они подключены к системе «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

Отмечается, что в Краснодаре уже работают 1 043 камеры, которые подключены к комплексу. Они имеют высокую четкость.

- Благодаря камерам удалось раскрыть уже больше 200 преступлений, – отметил начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Отмечается, что камеры устанавливаются на основе рекомендаций УМВД России по Краснодару.