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Общество2 января 2022 17:38

109 новых видеокамер появились в Краснодаре в 2021 году

Они подключены к системе «Безопасный город»
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

109 новых видеокамер появились в Краснодаре в 2021 году. Они подключены к системе «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба мэрии мегаполиса.

Отмечается, что в Краснодаре уже работают 1 043 камеры, которые подключены к комплексу. Они имеют высокую четкость.

- Благодаря камерам удалось раскрыть уже больше 200 преступлений, – отметил начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.

Отмечается, что камеры устанавливаются на основе рекомендаций УМВД России по Краснодару.