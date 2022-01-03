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Общество3 января 2022 4:43

Что произошло за ночь 3 января в Краснодарском крае

Последние новости на 3 января на Кубани
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В МЧС предупредили о возможных лавинах. Последние новости на 3 января.

В МЧС предупредили о возможных лавинах. Последние новости на 3 января.

Трассы превратились в лед, а очереди – в ринг. Из-за снегопада горнолыжные курорты Сочи ломились от туристов. Метель застала людей врасплох.

Годовалый ребёнок в Сочи выпил жидкость для розжига дров, пока родители жарили шашлыки. Он госпитализирован.

В Сочи троих инспекторов ДПС арестовали за сокрытие преступления, связанного с оборотом наркотиков. Они стали фигурантами уголовного дела о превышении полномочий.

Синоптики спрогнозировали снежный день 3 января на Кубани. В регионе ожидается налипание мокрого снега и гололед.