Погода в Краснодаре 3 января: в городе ожидается снег и гололед

Дороги и тротуары будут обрабатывать спецматериалами

Узнали, какой будет погода 3 января в Краснодаре. В городе ожидается ветреная погода и гололед.

- 3 января в Краснодаре ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, днем без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти 4-9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, днем 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, днем 3…5 градусов, - сообщили «Комсмоольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупредили о скользких дорогах, а также советовали не находиться и не оставлять имущество вблизи раскидистых деревьев, так как ожидаются сильные порывы ветра.