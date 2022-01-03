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Общество3 января 2022 5:32

В 2021 году на Кубани благодаря ЭКО родились более тысячи детей

Медицинскую помощь оказывают в рамках национального проекта «Демография»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/ef_filippov

Фото: instagram.com/ef_filippov

В Краснодарском крае с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родителями стали 895 семейных пар. Об этом сообщили в минздраве региона.

- В регионе на свет появились более тысячи детей, из них 100 двоен и три тройни. В трети случаях услугу оказали за счет средств обязательного медицинского страхования, - отметил в соцсетях глава минздрава Евгений Филиппов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 23 малыша родились в Краснодаре в новогоднюю ночь. Все новорожденные чувствуют себя хорошо.