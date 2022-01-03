Стоимость ТЦ «Галактика» в Краснодаре снизили в два раза, не найдя покупателя

Фото: trkgalaktika.ru

В Краснодаре продают торговый центр «Галактика», который находится на пересечении улиц Уральская и Стасова. Его выставляли на торги неоднократно. Например, летом первоначальная цена лота была 5,3 млрд рублей, в начале декабря стартовую цену заявляли в 4,7 млрд рублей. Но не найдя покупателя, стоимость здания снизили в два раза.

Сейчас здание почти в 12 тысяч квадратных метров пытаются продать за 2,8 млрд рублей. Но не исключено, что при отсутствии покупателя владельцы снова снизят стоимость торгового центра.

По некоторым данным, торговый центр «Галактика» продают за долги. Часть имущества находится в залоге.