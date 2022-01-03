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Общество3 января 2022 6:47

В Сочи предупредили о сильном налипании снега на деревьях проводах 3 декабря

На курорте продлили штормовое предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи продлили действие штормового предупреждения о снегопадах. Оно будет действовать до конца дня 3 декабря. Также ожидается усиление ветра.

- По прогнозам, в Сочи пройдет небольшой дождь, переходящий в мокрый снег. В предгорной и горной зоне временами умеренные снегопады. Местами возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

На побережье воздух днем прогреется до +2, ночью возможен небольшой минус. На дорогах местами ожидается гололед. Гостям и жителям не рекомендовали выезжать в город на летней резине. Порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 010, 112.