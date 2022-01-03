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Происшествия3 января 2022 7:13

На Курортном проспекте в Сочи полностью открыли движение после схода селя на дорогу

Дорожники оперативно убрали грязь с трассы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: t.me/chp_sochi

Фото: t.me/chp_sochi

В результате ливня 2 января на Курортный проспект в Хостинском районе Сочи сошел сель. Грунт обвалился на дорогу недалеко от санатория «Зелёная роща». На период расчистки проезжей части было организовано реверсивное движение.

В настоящее время на месте схода селя полностью открыли полосы для движения.

- Работы по ликвидации его последствий были завершены к 23 часам 2 января. Движение по автомобильной дороге осуществляется в штатном режиме, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.