В Сочи запустили экологичные автобусы от аэропорта до Красной Поляны

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В Сочи запустили новый муниципальный маршрут «Аэропорт- Красная Поляна». На него вышли экологичные автобусы марки Volgabus.

- Маршрут обслуживают комфортабельные автобусы на газомоторном топливе на 45 мест с багажными отсеками. Они будут ездить каждый час, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии добавили, что стоимость проезда – 300 рублей, а по безналичному расчету можно доехать за 200 рублей. Посадка и высадка пассажиров - у концертного зала «Роза Холл».