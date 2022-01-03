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Общество3 января 2022 7:50

В Сочи запустили экологичные автобусы от аэропорта до Красной Поляны

Новый маршрут №777 рассчитан на 45 мест
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи запустили новый муниципальный маршрут «Аэропорт- Красная Поляна». На него вышли экологичные автобусы марки Volgabus.

- Маршрут обслуживают комфортабельные автобусы на газомоторном топливе на 45 мест с багажными отсеками. Они будут ездить каждый час, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии добавили, что стоимость проезда – 300 рублей, а по безналичному расчету можно доехать за 200 рублей. Посадка и высадка пассажиров - у концертного зала «Роза Холл».