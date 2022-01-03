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Общество3 января 2022 8:23

В Сочи задержали мужчину, стрелявшего из светошумового автомата

При стрельбе никто не пострадал
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

В дежурную часть Сочи поступило сообщение, что на одной из улиц неизвестный стреляет из автомата. Полицейские задержали дебошира.

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

- Сотрудники полиции нашли мужчину, который стрелял в воздух из охолощенного оружия на одной из улиц города Сочи. Им оказался 35-летний местный житель, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Светошумовой охолощенный автомат отправлен на экспертизу. При стрельбе никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.