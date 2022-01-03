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Общество3 января 2022 9:23

Сельхозкооперативы Кубани получат на развитие 68 млн рублей

Деньги выделят в 2022 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Средства на укрепление фермерских объединений выделят в 2022 году. Сельхозкооперативы получат 68 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- 55 млн рублей выделено из краевого бюджета. Эти средства пойдут на поддержку начинающих сельхозкооперативов. Еще 13 млн рублей направят из федерального бюджета на развитие их материально-технической базы, - отметили специалисты.

Фермеры смогут компенсировать затраты при покупке оборудования и техники.