На Кубани за сутки в госпитали попали 432 человека с COVID-19, в том числе 27 детей

Последние новости по коронавирусу на 3 января

За последние сутки, по данным на 3 января, в Краснодарском крае подтвердили 432 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Новороссийск и Сочи. Здесь выявили 73, 26 и 40 заболевших соответственно. Также в антирейтинг попали Тихорецкий район с 22 инфицированными, Славянский район с 19 случаями и Гулькевичский район с 18 новыми пациентами.

- В Туапсинском районе коронавирусом заболели 17 человек, в Северском –16, в Кавказском, Красноармейском и Лабинском районах – 15, в Армавире – 14, в Крымском – 13, в Курганинском – 12, в Мостовском районе – 11, - отметили медики.

В других района меньше 10 заболевших. Также известно, что за сутки в крае с COVID-19 скончались 15 человек.