Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 января 2022 10:14

На Кубани за сутки в госпитали попали 432 человека с COVID-19, в том числе 27 детей

Заболеваемость не отступает
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Последние новости по коронавирусу на 3 января

Последние новости по коронавирусу на 3 января

За последние сутки, по данным на 3 января, в Краснодарском крае подтвердили 432 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными городами стали Краснодар, Новороссийск и Сочи. Здесь выявили 73, 26 и 40 заболевших соответственно. Также в антирейтинг попали Тихорецкий район с 22 инфицированными, Славянский район с 19 случаями и Гулькевичский район с 18 новыми пациентами.

- В Туапсинском районе коронавирусом заболели 17 человек, в Северском –16, в Кавказском, Красноармейском и Лабинском районах – 15, в Армавире – 14, в Крымском – 13, в Курганинском – 12, в Мостовском районе – 11, - отметили медики.

В других района меньше 10 заболевших. Также известно, что за сутки в крае с COVID-19 скончались 15 человек.