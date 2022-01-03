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Происшествия3 января 2022 10:22

В Туапсинском районе Кубани при запуске фейерверка погиб молодой человек

Трагедия произошла в Джубге
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В регионе в новогоднюю ночь поступило десятки вызовов о ЧП с фейерверком

В регионе в новогоднюю ночь поступило десятки вызовов о ЧП с фейерверком

В поселке Джубга Туапсинского района при запуске новогоднего салюта погиб молодой парень. Об этом рассказал главврач Туапсинской скорой помощи Эмиль Гараев.

- Ракета не сразу взлетала. Молодой человек подошел посмотреть причину. После этого петарда выстрелила в голову парню. Он скончался от полученной травмы, - пишут «Туапсинские вести» со ссылкой на главврача.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что сотрудник ДПС чуть не лишился головы при запуске новогодней петарды на Кубани. В него случайно выпустил пиротехнику казак-дружинник.