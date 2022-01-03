Полицейские Краснодара пресекли вечеринку из-за нарушений COVID-требований

Фото: instagram.com/dps_kk/

В Краснодаре полицейские пресекли досуговое мероприятие, проводившееся в нарушение антиковидных требований. Об этом сообщили в департаменте потребсферы края.

- Вечеринку устроили в ночь на 3 января на территории лофта «Плюс белое» на улице Северной, - отметили специалисты.

В результате организаторам вручили административный протокол, им грозит штраф. В департаменте напомнили, что в период действия на территории региона режима «Повышенная готовность» массовые и развлекательные мероприятия запрещены.