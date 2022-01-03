На Кубани в первые два дня нового года в службу скорой помощи поступило около 12 тысяч вызовов вов

Медики и спасатели работают без выходных

Оперативные службы, несмотря на праздничные выходные, работают в усиленном режиме. Они трудятся круглосуточно. В первые два дня нового года в скорую поступило около 12 тысяч вызовов.

– Новогодние каникулы – одни из самых напряженных дней для наших медиков, полицейских, спасателей и коммунальных служб. Только в первые два дня нового года в службу скорой помощи поступило около 12 тысяч вызовов, - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Также глава края поблагодарил сотрудников оперативных служб за работу в праздники.

Ожидается, что Краснодарский край в новогодние праздники примет свыше 380 туристов.