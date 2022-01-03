Мэр Краснодара Андрей Алексеенко раскритиковал реконструкцию улицы 40-летия Победы

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Глава Краснодара раскритиковал реконструкцию улицы 40-летия Победы. Он поручил устранить недостатки и учесть их для будущих проектов.

- Сейчас от жителей поступают различные сигналы. Например, что на пересечении улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской недавно построенный тротуар упирается в торговый ларек. Или что при съезде во двор скапливается дождевая вода. Нужно при реконструкции подходить комплексно к работам, - написал в Telegram-канале мэр Андрей Алексеенко.

В департаменте транспорта сообщили, что проблему с подтоплением дворов решат к февралю. Там построят колодцы на участке ливневой канализации.