В полиции Краснодара рассказали подробности смертельной аварии с мотоциклом

Проверка продолжается

Смертельное ДТП случилось днем 3 января в Краснодаре. 36-летний байкер влетел в «Ладу Весту» на улице 40-летия Победы. Он скончался от полученных травм.

- Авария произошла в 14:00. Водитель «Лады Веста» при движении по улице 40-летия Победы со стороны Московской в сторону Колхозной разворачивался через две сплошные. Он не предоставил преимущество мотоциклу «Хонда», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Известно, что мотоциклист был в экипировке, но она не спасла ему жизнь. Удар был большой силы. 36-летний пилот двухколесного транспорта скончался в больнице.

- Байкер родом из Екатеринбурга, он переехал по работе в Краснодар год назад. Проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы, - прокомментировал «КП» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Водитель легковушки факт ДТП подтверждает, он не пострадал.