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Происшествия3 января 2022 19:24

На Кубани сильный ветер сносит рекламные павильоны

В регионе действует экстренное предупреждение
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ветер будет дуть в течение двух дней

Ветер будет дуть в течение двух дней

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ветер разбушевался во всех районах края. Так, в Горячем Ключе уже сносит рекламные павильоны. Местные сняли на видео, как щит, как живой, «плывет» по одной из улиц города.

- Рекламный щит оторвался в районе нового рынка, - сообщают местные жители в соцсетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани распространили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. На 3-4 января спрогнозировали сильные снегопады и ливни с грозой. Также в регионе ожидается очень сильный ветер, порывы могут достигать до 27 м/с.