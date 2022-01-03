На Кубани сильный ветер сносит рекламные павильоны

Ветер будет дуть в течение двух дней Фото: Евгения ГУСЕВА

Ветер разбушевался во всех районах края. Так, в Горячем Ключе уже сносит рекламные павильоны. Местные сняли на видео, как щит, как живой, «плывет» по одной из улиц города.

- Рекламный щит оторвался в районе нового рынка, - сообщают местные жители в соцсетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани распространили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. На 3-4 января спрогнозировали сильные снегопады и ливни с грозой. Также в регионе ожидается очень сильный ветер, порывы могут достигать до 27 м/с.