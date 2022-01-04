Что произошло за ночь 4 января в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ожидаются сильные снегопады и ливни с грозой. Последние новости на 4 января. Фото: Павел КЛОКОВ

На Кубани распространили экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. В Краснодарском крае ожидаются сильные снегопады и ливни с грозой.

Роскошное историческое здание в центре Краснодара выставили на продажу за 1,1 млрд рублей. В нем находится пятизвездочной отель Romanoff.

На Кубани в первые два дня нового года в службу скорой помощи поступило около 12 тысяч вызовов.

Полицейские Краснодара пресекли вечеринку из-за нарушений COVID-требований. Рейдовая группа посетила один из лофтов.

Из-за снегопада в горах Сочи закрыли несколько горнолыжных трасс.

Стоимость ТЦ «Галактика» в Краснодаре снизили в два раза, не найдя покупателя. Торговый центр снова выставили на торги.