Погода в Краснодаре 4 января: город накроют ливни и шквалистый ветер Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Краснодар снова надвигается непогода. 4 января в краевой столице ожидаются дожди и шквалистый ветер. Ночью его порывы достигнут 15-18 м/с.

- 4 января в Краснодаре целый день будет идти дождь, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем прогреется до +6-8 градусов. Кроме того, в краевой столице ожидается усиление ветра. Ночью и утром его порывы достигнут 15-18 м/с.

Напомним, до конца суток 4 января в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в регионе пройдут ливни с грозой и будет дуть шквалистый ветер, местами выпадет мокрый снег. Кроме того, в некоторых районах прогнозируются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок. Жителей и гостей региона просят оставаться дома.