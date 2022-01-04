Инновационную систему установили в ККБ № 2 в Краснодаре

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В Краевой клинической больнице № 2 появился инновационный анализатор. С его помощью медики смогут быстро определять чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в своем инстаграм-аккаунте.

- Новый анализатор считается самой надежной и быстрой системой для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Одна из его главных особенностей - большое количество антибактериальных препаратов и быстрое получение результатов, - написал в своем инстаграме Евгений Филиппов.

Министр здравоохранения Краснодарского края также отметил, что это - единственный анализатор в Краснодаре. В стране их насчитывают около 10.