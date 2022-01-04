На новогодние праздники в Сочи открыты 30 зимних пляжей

В Сочи работают 30 зимних пляжей. Фото: МКУ "Агентство ИНКОМ"

На период новогодних и рождественских праздников в Сочи работают 30 зимних пляжей. Они находятся на набережных Хосты, Адлера, Дагомыса, а также на Приморской набережной в Центральном районе и в поселке Лазаревское. Увидеть зимние пляжи нетрудно - все они обозначены золотисто-желтыми флагами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- На зимних пляжах созданы комфортные условия для отдыха, проведения досуга, занятий спортом с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических требований, – отметила директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Зимние пляжи оборудованы спортивными площадками, фотозонами, пунктами общественного питания, санузлами и удобными скамейками. На пляжах также проводят открытые занятия йогой и скандинавской ходьбой.