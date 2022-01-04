Новая парковка появится в центре Адлера

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В центре Адлера появится новая парковка. Ее планируют построить в 2022 году. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский на заседании с депутатами Адлеровского района.

- Самый южный район города всегда пользовался повышенным интересом. Именно здесь проходили крупнейшие мировые мероприятия. Адлер и Красная Поляна сейчас активно развиваются. Важно быть в постоянном контакте с жителями. Именно они могут указать на проблемы и недостатки района, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Кроме того, Алексей Копайгородский подчеркнул, что 2022 год в Сочи объявлен годом экологии. В администрации курорта уже разработали большой план. Сразу семь территорий получат статус "особо охраняемых". Также в Сочи установят видеокамеры возле контейнерных площадок. Это позволит устранить незаконный выброс мусора и покрышек.