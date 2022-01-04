Авария с участием такси и большегруза произошла в Новороссийске

ДТП в Новороссийске. Фото: alekseioderov

Утром 4 января в Новороссийске на улице Элеваторной произошла авария с участием такси и большегруза. За рулем легковушки "Лада Гранта" находился 28-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Менжинского, не справился с управлением на закруглении дороги и врезался в грузовик с полуприцепом.

- В момент ДТП в такси находились пассажиры - мужчина и женщина. Они получили серьезные травмы. Сейчас находятся в больнице, - сообщили "КП"-Кубань в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

Пострадавших пассажиров доставали из поврежденной машины спасатели.

- Спасатели при помощи гидравлического инструмента извлекли из автомобиля водителя, также двух пассажиров и передали их медикам, - сообщил в своем инстаграм-аккаунте руководитель муниципальной "Службы спасения" Алексей Одеров.

Пострадавших доставили в больницу. Фото: alekseioderov

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.