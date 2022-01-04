12 новых автобусов выйдут на улицы Краснодара

Новые автобусы доставлены в Краснодар. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре по муниципальному контракту закупили 12 современных автобусов. Транспорт уже доставили в краевую столицу, поэтому вскоре он начнет курсировать по улицам города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас автобусы проходят необходимые проверки. По поручению главы Краснодара, в МУП «КТТУ» планируют выделить четыре автобуса для обслуживания нового маршрута в жилом районе Новознаменском. На этом транспорте будут перевозить школьников. Остальные 8 автобусов будут обслуживать центральную часть города.

— Организовать подвоз детей к новой школе — это наша зона ответственности. К сожалению, по законодательству пустить обычные школьные автобусы по Новознаменскому мы не можем, но работу общественного транспорта мы этой весной наладим. Конечно, с сохранением льгот для школьников, — подчеркнул глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Каждый автобус оборудован кондиционерами, светодиодным экраном, местами для маломобильных пассажиров и USB-розетками. Новый транспорт рассчитан на перевозку 101 пассажира.