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Общество4 января 2022 9:57

Переходный мост через железную дорогу построят в поселке Новознаменском в Краснодаре

Его возведут в 2023 году
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В поселке Новознаменском, что находится в Краснодаре, построят надземный мост через железную дорогу. Он будет связывать поселок с Комсомольским микрорайоном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

— Здесь крайне необходим пешеходный переход, который позволит жителям Новознаменского попадать в Комсомольский и пользоваться нужной им инфраструктурой. Необходимо обеспечить безопасность перехода жителей через железную дорогу. Давайте в этом году вопрос с проектированием решим, чтобы на следующий год приступили к строительству, — заявил мэр города Андрей Алексеенко.

Новый объект появится в 2023 году. На его постройку выделят 18-20 миллионов рублей.