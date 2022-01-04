Переходный мост через железную дорогу построят в поселке Новознаменском в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В поселке Новознаменском, что находится в Краснодаре, построят надземный мост через железную дорогу. Он будет связывать поселок с Комсомольским микрорайоном. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

— Здесь крайне необходим пешеходный переход, который позволит жителям Новознаменского попадать в Комсомольский и пользоваться нужной им инфраструктурой. Необходимо обеспечить безопасность перехода жителей через железную дорогу. Давайте в этом году вопрос с проектированием решим, чтобы на следующий год приступили к строительству, — заявил мэр города Андрей Алексеенко.

Новый объект появится в 2023 году. На его постройку выделят 18-20 миллионов рублей.