80 Wi-Fi зон появились в Сочи в 2021 году

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В 2021 году в Сочи установили 80 станций связи. Оптоволокно проложили в 16 отдаленных селах. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

- Связь – это фундамент, без которого невозможно дальнейшее развитие современного города. Мы оценили бесперебойность интернета в период локдауна. Многие работали удаленно, дети учились из дома. Чтобы всем жителям был доступен интернет и сотовая связь, в 2021 году было установлено 80 дополнительных базовых станций, проложено сотни километров оптоволокна, построено десятки опор. Высокоскоростной интернет получили более 25 тысяч новых абонентов, - написал мэр Сочи.

Кроме того, Алексей Копайгородский подчеркнул, что в 2021 году интернет был проведен и во многих общественных местах города. За год в Сочи провели около полутора миллиона подключений.