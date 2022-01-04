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Общество4 января 2022 10:07

80 Wi-Fi зон появились в Сочи в 2021 году

Они расположены в 16 отдаленных селах
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В 2021 году в Сочи установили 80 станций связи. Оптоволокно проложили в 16 отдаленных селах. Об этом сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

- Связь – это фундамент, без которого невозможно дальнейшее развитие современного города. Мы оценили бесперебойность интернета в период локдауна. Многие работали удаленно, дети учились из дома. Чтобы всем жителям был доступен интернет и сотовая связь, в 2021 году было установлено 80 дополнительных базовых станций, проложено сотни километров оптоволокна, построено десятки опор. Высокоскоростной интернет получили более 25 тысяч новых абонентов, - написал мэр Сочи.

Кроме того, Алексей Копайгородский подчеркнул, что в 2021 году интернет был проведен и во многих общественных местах города. За год в Сочи провели около полутора миллиона подключений.