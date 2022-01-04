В восьми муниципалитетах Краснодарского края появятся поликлиники

В Краснодарском крае появятся 9 новых поликлиник. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сразу в восьми муниципалитетах Краснодарского края появятся новые поликлиники. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Мы впервые предусмотрели в региональном бюджете 1,5 млрд рублей на проектирование и строительство 9 новых поликлиник в восьми муниципалитетах. Сегодня мы уделяем особое внимание развитию основы здравоохранения – первичного звена. Наша главная задача - обеспечить доступной и качественной медицинской помощью жителей и гостей региона, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

К строительству медучреждений приступят уже в 2022 году. Новые поликлиники появятся в станице Новопокровской, Мостовском районе и микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Кроме того, планируют открыть детские медучреждения в станицах Елизаветинской, Кавказской, Полтавской, Кущевской и Староминской.

Для строительства новых социальных объектов закупят современное оборудование - системы УЗИ и МРТ, аппараты для клинических лабораторий, отделений функциональной диагностики и реабилитации, а также стоматологические установки. В пресс-службе администрации Краснодарского края также отметили, что каждый объект сможет принимать до 250 пациентов.