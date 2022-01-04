Штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега объявили в Сочи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Сочи объявили штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега. Оно продлится до 5 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю

- В период с 12 до 14 часов и до конца суток 4 января. а также ночью и утром 5 января в предгорных и горных зонах ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности, не оставлять машины под деревьями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций - звонить по номерам: «01» - единый городской телефон пожарных и спасателей, с мобильного - «101».