Свыше 60 снегоуборочных машин работают на дорогах в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

4 января Сочи засыпало снегом. В горных районах сохраняется опасность схода лавин. На курорте действует штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.

- В период с 12 до 14 часов и до конца суток 4 января, а также ночью и утром 5 января в предгорных и горных зонах ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Для ликвидации последствий на трассы выехали дополнительные единицы техники. Сейчас в Адлеровском районе работают 66 снегоуборочных машин и 161 человек.

— Ведется постоянный мониторинг работы всех служб и объектов, приняты дополнительные меры безопасности в связи со снегопадом. В горном кластере привлечены дополнительные силы и средства для уборки и вывоза снега, — сообщила заместитель главы Сочи Инна Петухова.

На некоторых трасса движение перекрыто.