21 культурное учреждение отремонтировали в Краснодаре в 2021 году

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В 2021 году в Краснодаре отремонтировали 21 культурное учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Нам важно, чтобы культурные и досуговые центры столицы Кубани продолжали расти и развиваться. А жители, в том числе самые юные, получали знания, приобщались к прекрасному в современных и комфортных условиях, — отметила исполняющий обязанности начальника управления культуры Ирина Павлова.

Работы провели в городских библиотеках на улицах Трудовой Славы, 46, Звездной, 10, Красной, 87-89, а также на улице имени Селезнева, 102.

Кроме того, в 2021 году отремонтировали ДШИ № 14, что находится на улице имени Дзержинского, 213. В этом заведении работы велись с 2019 года. Здесь отремонтировали крыльцо, лестницы, обновили системы вентиляции и обустроили навес главного входа. На эти цели было выделено около 7 миллионов рублей. В здании ДШИ № 7 отремонтировали фасад здания, кровлю и системы отопления.

- В детской школе искусств № 11 имени Арно Бабаджаняна был проведен ремонт водосточной системы. Также благоустройство было выполнено на территории детской школы искусств № 13 имени Хворостовского, - подчеркнули в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в 2021 году выполнили капремонт в самом крупном пригородном Центре культуры и досуга, что находится в поселке Лорис. Там отремонтировали главный вход и стилобат.