На развитие Краснодарского края выделено свыше половины всех инвестиций в курортную отрасль

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году инвестиционный портфель туристической сферы достиг 108 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился в 3,5 раза. Свыше половины этих средств поступают на развитие курортов Кубани. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

– Самое важное – что все шаги исключительно в соответствии с запросами и ожиданиями туристов. В начале 2021 года турпоток достигал 16 миллионов гостей. А уже к концу года мы приняли почти 17 миллионов человек. Это - на 1,7% меньше, чем в рекордном для наших курортов 2019 году, - подчеркнул Александр Руппель.

Вице-губернатор также отметил, что в период пандемии внимание туристов к курортам Краснодарского края возросло. В связи с этим увеличилось и количество предоставляемых услуг.

- Объем услуг за 10 месяцев вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Налоговые отчисления – на 25% к 2019 году и на 61% – к 2020 году, - заявил Александр Руппель.