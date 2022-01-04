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Происшествия4 января 2022 16:12

Последствия ливней устранили в Архипо-Осиповке

Эвакуированных жителей вернули домой
Юлия ЧУБАКОВА
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Оперативные службы откачали воду из затопленных дворов в Архипо-Осиповке. Фото: стоп-кадр из видео

Оперативные службы откачали воду из затопленных дворов в Архипо-Осиповке. Фото: стоп-кадр из видео

В Архипо-Осиповке продолжают устранять последствия ливней. Вода в поселке начала отступать, поэтому эвакуированных жителей вернули домой.

- Уровень воды в реке Вулан снизился до 539 сантиметров, - подтвердили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Неблагоприятное явление сохранялось на протяжении 10 часов.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Архипо-Осиповке после продолжительных дождей вышла из берегов река Вулан. В поселке затопило 51 придомовую территорию. Жителей экстренно эвакуировали в местный санаторий.