Что произошло за ночь 5 января в Краснодарском крае

Собрали самое интересное за прошедшие сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

Последствия ливней устранили в Архипо-Осиповке. Эвакуированных жителей вернули домой.

Появилось видео со смертельным попаданием в лицо полицейского новогодней петарды. Мужчина скончался в больнице после неудачного запуска фейерверка.

12 новых автобусов выйдут на улицы Краснодара. Транспорт начнет курсировать весной 2022 года по поселку Новознаменский, жители которого добивались создания нового маршрута внутри населенного пункта.

Инновационную систему установили в ККБ № 2 в Краснодаре. Анализатор определяет чувствительность микроорганизмов к антибиотикам.