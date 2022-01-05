Погода в Краснодаре 5 января: будет серо и ветрено

В Краснодаре днем будет облачно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре 5 января ничего не будет напоминать о календарной зиме и новогодних праздниках, кроме тарелок с остатками салатов в холодильниках. Ночью город омоют осенние дожди, а днем будут дуть ветры.

- 5 января в Краснодаре ожидается переменная облачность. Вечером 4 января еще пройдёт слабый дождь, днем 5 января без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с, днем временами порывы 15-18 м/с, - рассказали в Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторингу среды.

На территории региона погода будет ничуть не лучше, тоже переменная облачность и порывистый ветер.