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Общество4 января 2022 20:54

20 лет назад в аэропорту Краснодара самолет совершил вынужденную посадку

На борту судна произошли неисправности шасси
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: aviaincident

Фото: aviaincident

Ровно 20 лет назад, 4 января 2002 года, из краснодарского аэропорта вылетел рейс с сообщением "Краснодар-Уфа-Нижневартовск". Как только самолет поднялся вверх, на его борту произошли технические неполадки - экипаж не сумел выпустить шасси. Поэтому боинг вынужденно вернули в аэрогавань.

- Комиссия по расследованию установила, что незакрытие створок основных опор шасси произошло из-за отсутствия необходимого напряжения, - вспомнили происшествие в телеграм-канале "AVIAINCEDENT".

Никто из пассажиров тогда не пострадал.