ФК «Краснодар» разорвал контракт с Виктором Ганчаренко

Виктор Ганчаренко. Фото: fckrasnodar.ru

Руководство ФК «Краснодар» расторгло контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко, также отправлены в отставку и оба его помощника – Александр Ермакович и Василий Березуцкий, об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Ганчаренко был назначен на пост наставника «быков» 6 апреля 2021 года. Контракт был рассчитан на два года. Однако, руководство ФК «Краснодар» не стало дожидаться лета 2023 и приняло решение досрочно расстаться с очередным главным тренером и начать поиски нового.

В настоящее время «Краснодар» обосновался на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. На счету команды 29 очков. Следующая игра черно-зеленых назначена на 26 февраля. В качестве противника - московский «Локомотив».