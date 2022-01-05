Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетил исправительную колонию в Хадыженске

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетил колонию. Фото: пресс-служба Екатеринодарской и Кубанской епархии

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий посетил исправительную колонию, расположенную в Хадыженске. В ИК-9 УФСИН России по Краснодарскому краю отбывают наказание осужденные, впервые преступившие закон и имеющие первую судимость со сроком не более 9-ти лет.

Митрополит Григорий совершил Божественную литургию в храме святой великомученицы Анастасии. Церковную службу посетили руководство исправительного учреждения и осужденные.

- Это время дается вам Богом только для одного – для вашего исправления. Надеюсь, что вы будете вразумлены от нашего Господа Иисуса Христа по молитвам святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Старайтесь исправить свою жизнь, молите Бога, чтобы он помог вам избавиться от уз – прежде всего духовных, в которых все мы пребываем, - обратился к осужденным архипастырь.

После литургии и крестного хода, главе Кубанской митрополии провели экскурсию по исправительной колонии. В дар митрополит получил икону Божией Матери «Семистрельная».