Полицейские перешли на усиленное дежурство в заснеженной Красной Поляне

В Красной Поляне полицейские помогают водителям и пешеходам. Фото: скриншот

На дороги Красной Поляны вышли дополнительные наряды ГИБДД, которые помогают водителям справиться со сложной дорожной ситуацией. Накануне на поселок обрушился мощный снегопад. На курорте выросли сугробы в человеческий рост.

- В Красной Поляне прошли обильные осадки, что стало причиной затруднений в движении. Некоторые водители не смогли выехать на дороги общего пользования или оказались в сложной дорожной ситуации. Наряды ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, помогают водителям и их пассажирам выбраться из неприятной ситуации, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Наряды ГИБДД регулируют движение на краснополянских дорогах и помогают водителям справиться с неприятной ситуацией. Автоинспекторы обратились к автовладельцам с просьбой не пользоваться личным транспортом, если на автомобиле до сих пор не стоит зимняя резина.