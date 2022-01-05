Мэр Тимашевска приготовил плов для городских врачей и полицейских

Николай Панин приготовил плов для врачей и полицейских. Фото: nikolaipanin01

Мэр Тимашевска Николай Панин приготовил горячие обеды для сотрудников экстренных служб, которые несут дежурство в праздничные дни. Организовали мероприятие депутатский корпус и тимашевские казаки.

- По традиции - январский обед для наших медиков и полицейских! Они работают без праздников и выходных, даже в эти минуты несут свою службу по сохранению здоровья граждан и порядка! Хочу сказать этим отважным людям огромное спасибо! Вы - наша сила! – обратился со словами благодарности Николай Панин.

Этой традиции уже несколько лет. Плов готовят в специальном казане, который выковал местный кузнец. После запеченные овощи и ароматный рис с мясом расфасуют по пластиковым боксам, которые передадут медикам и полицейским.