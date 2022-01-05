В Краснодарском крае ожидается переменная облачность

Зима пока не спешит на Кубань. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Небо над Краснодарским крае 5 января будет серым. Прогнозы синоптиков не радуют кубанцев, которые ждут рождественских морозов. Утром в регионе ожидается переменная облачность. Температура от 0 и до +5 градусов, в восточной половине края днем от 5 и до 10 градусов тепла.

- Местами возможны осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, в горах – со снегом, - рассказали в Краснодарском центре гидрометеорологии и мониторингу среды.

На черноморских курортах будет тепло, но ветрено. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В горах же обещают снежные ураганы.