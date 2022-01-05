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Общество5 января 2022 8:46

В Краснодаре построят детский сад на 250 мест

Новый социальный объект появится в Молодежном микрорайоне
Евгения ХАЛИКОВА
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В микрорайоне Молодежный построят первый детский сад. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В микрорайоне Молодежный построят первый детский сад. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краснодарском микрорайоне Молодежный началось строительство детского сада, рассчитанного на 250 малышей. Социальный объект за счет собственных средств возводит застройщик микрорайона. По прогнозам, детсад будет сдан в эксплуатацию до конца 2022 года. Ход работ проконтролировал глава краевого центра Андрей Алексеенко.

— Это очень важный социальный объект. Здесь, в Молодежном, проживает огромное количество молодых семей с детьми. Поэтому администрация помогает застройщику и будет помогать во всех моментах, которые входят в наши полномочия, - также Андрей Алексеенко попросил застройщика не снижать темпы работы и сдать объект вовремя.

После окончания строительства будет отремонтирована дорога, по которой сейчас ездит строительная техника. Как подчеркнул мэр Краснодара, дорога важна для людей, проживающих здесь, и она должна быть в нормальном состоянии.