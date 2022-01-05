На пост нового тренера ФК «Краснодар» пророчат Марко Николича

Серб Марко Николич может стать тренером «Краснодара». Фото: Global Press Look

Как сообщили источники «Матч ТВ», на пост нового тренера ФК «Краснодар» рассматривают 42-летнего серба Марко Николича. У Николича есть опыт работы на поле российского футбола. Он проработал с «Локомотивом» год и четыре месяца и был уволен в октябре 2021 года.

Также в числе кандидатов на пост главного тренера "быков" называют Евгения Калешина. Этот футболист известен кубанским болельщикам. Играл в ФК «Краснодар-2» и входил в тренерский штаб ФК «Кубань». С 2019 года возглавляет ФК «Балтика».

Напомним, что что утром 5 января пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила об отставке всего тренерского штаба во главе с Виктором Ганчаренко.