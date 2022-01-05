Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 января 2022 11:20

В морпорту Сочи затонула яхта

На месте работает служба ликвидации аварийного разлива нефти
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На поверхности воды видно часть яхты. Фото: https://t.me/gorodsochi

На поверхности воды видно часть яхты. Фото: https://t.me/gorodsochi

В морском порту Сочи 5 января затонула яхта "Джулия". Как сообщили очевидцы, маломерное судно находилось на якорной стоянке. Экипажа и пассажиров на борту не было.

- Силами службы ликвидации аварийного разлива нефти «Морпорт Сочи» поводятся мероприятия по поднятию судна, в рамках превентивных мероприятий выставлены боновые заграждения. Причина притопления уточняется, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чрезвычайное происшествие находится на контроле регионального главка МЧС. Оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Краснодарскому краю направлена для выяснения всех обстоятельств произошедшего.