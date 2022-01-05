В морпорту Сочи затонула яхта

На поверхности воды видно часть яхты. Фото: https://t.me/gorodsochi

В морском порту Сочи 5 января затонула яхта "Джулия". Как сообщили очевидцы, маломерное судно находилось на якорной стоянке. Экипажа и пассажиров на борту не было.

- Силами службы ликвидации аварийного разлива нефти «Морпорт Сочи» поводятся мероприятия по поднятию судна, в рамках превентивных мероприятий выставлены боновые заграждения. Причина притопления уточняется, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чрезвычайное происшествие находится на контроле регионального главка МЧС. Оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Краснодарскому краю направлена для выяснения всех обстоятельств произошедшего.