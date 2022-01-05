Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 января 2022 12:13

На Кубани рождественские богослужения пройдут с соблюдением санитарных мер

Рождественскую службу в Свято-Екатерининском кафедральном соборе покажут в прямом эфире
Евгения ХАЛИКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Власти рекомендовали пожилым людям остаться дома и посмотреть литургию по телевизору. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти рекомендовали пожилым людям остаться дома и посмотреть литургию по телевизору. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На краевом оперативном штабе обсудили подготовку к празднованию православного Рождества. Рождественские богослужения пройдут с учетом всех противоковидных мер. Муниципалитетам рекомендовано организовать трансляцию служб. На улицах и в храмах верующие должны соблюдать социальную дистанцию. Прихожанам будут выдавать маски и средства дезинфекции. Также на территории храмов должны быть установлены палатки, где люди смогут согреться и выпить горячий чай.

- Наиболее важная задача сейчас - провести Рождество, чтобы не получить вспышку заболеваемости. В основном на службу приходят люди пожилого возраста, которые находятся в зоне риска. От нашей принципиальности и ответственного подхода к работе зависят их жизни, - рассказал вице-губернатор Игорь Галась.

Рождественская литургия пройдет в 512 церквях и храмах Кубани. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе ее проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Богослужение начнется 6 января в 23:45. На телеканале «Кубань-24» пройдет прямая трансляция литургии.