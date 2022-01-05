В Мостовском районе во время пожара погибли люди

Во время разбора завалов пожарные обнаружили погибших Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мостовском районе сгорел частный жилой дом. В восемь утра люди, проживающие по улице Октябрьской в станице Костромской, почувствовали запах гари. Выбежав на улицу, заметили, что из окон соседнего дома валит дым. На помощь вызвали пожарные подразделения.

- В 08.29 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит в горение частного жилого домовладения на площади 18 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы потушить пожар, огнеборцам потребовалось чуть менее получаса. Приступив к проливке конструкций и разбору завалов, спасатели обнаружили тела погибших. Их имена сейчас устанавливают следственные органы.