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Происшествия5 января 2022 12:24

В Мостовском районе во время пожара погибли люди

Сгорело частное домовладение
Евгения ХАЛИКОВА
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Во время разбора завалов пожарные обнаружили погибших

Во время разбора завалов пожарные обнаружили погибших

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мостовском районе сгорел частный жилой дом. В восемь утра люди, проживающие по улице Октябрьской в станице Костромской, почувствовали запах гари. Выбежав на улицу, заметили, что из окон соседнего дома валит дым. На помощь вызвали пожарные подразделения.

- В 08.29 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит в горение частного жилого домовладения на площади 18 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Чтобы потушить пожар, огнеборцам потребовалось чуть менее получаса. Приступив к проливке конструкций и разбору завалов, спасатели обнаружили тела погибших. Их имена сейчас устанавливают следственные органы.