С начала 2022 года на Кубани выявили 47 ночных клубов, где не соблюдались коронавирусные ограничения

В Краснодарском крае с начала года выявили нарушения в 47 точках общепита. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае с 31 декабря контролирующие органы проверили более 500 объектов потребсферы. Нарушения были выявлены в 47 из них.

- С 31 декабря обследовано 511 объектов, нарушения масочного режима установлены в 47 объектах. Возбуждено 4 административных производства на кальянные в Сочи и Краснодаре. Нарушителям грозят штрафы, - сообщил руководитель департамента потребительской сферы Роман Куринный.

Также прошли рейды по соблюдение противоковидных мер в общественном транспорте. В новогодние дни эта работа были усилена. На нарушителей масочного режима составили протоколы.